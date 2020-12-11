عبد الجبار: الكرخ متأثر برحيل الأب الروحي

2020/12/11 | 16:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد مدرب الكرخ، أحمد عبد الجبار، أن الفريق بحاجة إلى الفوز للخروج من الوضع النفسي الصعب الذي يمر به، بعد رحيل المدرب عبد الكريم سلمان.

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