الرشيد يرفع وجبة جديدة من سلف الموظفين

2020/12/11 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرشيد اليوم الجمعة، رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبهم لدى المصرف

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ “مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة”.علما ان المصرف مستمر برفع سلف موظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين ممن سبق وان تم ترويج معاملاتهم

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