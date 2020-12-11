2020/12/11 | 16:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن تسجيل 353 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 289، والذي حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كان كالآتي:

1.



الفحوصات: (3811 فحصاً جديداً)

• (905) اربيل

• (547) السليمانية

• (2240) دهوك

• (0) حلبجة

• (102) كرميان

• (17) رابرين

2.



الاصابات: (197 اصابة جديدة)

• (41) اربيل

• (37) السليمانية

• (99) دهوك

• (0) حلبجة

• (19) كرميان

• (1) رابرين

3.



الشفاء: (353 حالة شفاء جديدة)

• (117) اربيل

• (18) السليمانية

• (192) دهوك

• (5) حلبجة

• (21) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (6 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (0) السليمانية

• (3) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 860533 ( 302264 اربيل ، 189754 السليمانية، 361421 دهوك، 7094 حلبجة)

الاصابات 99946 ( 35636 اربيل ، 29016 السليمانية، 32209 دهوك، 3085 حلبجة)

الشفاء 64072 ( 22516 اربيل ، 19864 السليمانية، 18818 دهوك، 2874 حلبجة)

تحت العناية المركزة 32601 ( 12233 اربيل ، 7558 السليمانية، 12740 دهوك، 70 حلبجة)

الوفيات 3273 (887 اربيل ، 1594 السليمانية، 651 دهوك، 141 حلبجة).

PUKmedia خاص

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان..انخفاض كبير بنسبة الاصابات والوفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان..انخفاض كبير بنسبة الاصابات والوفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).