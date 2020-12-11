الرشيد يعلن رفع وجبة جديدة من السلف

2020/12/11 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دیجیتال میدیا إن آر تي

أعلن مصرف الرشيد، الجمعة، رفع وجبة جديدة من سلف الموظفين، داعيا المستفيدين لاستلام السلفة، بعد ارسال رسالة نصية لهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "دیجیتال میدیا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (11 كانون الاول 2020)، انه تم "رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبهم لدى المصرف"، داعيا "كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة".

وأضاف البيان، ان "المصرف مستمر برفع سلف موظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين ممن سبق وان تم ترويج معاملاتهم".

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