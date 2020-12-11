لرفع فعاليتهما ضد كورونا.. البدء بعملية دمج لقاحين أسترازينيكا وسبوتنيك

2020/12/11 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، الجمعة، بدء دمج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، (11 كانون الاول 2020)، إنه من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا (COVID-19) إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى.

وأضافت: "نعلن اليوم عن برنامج التجارب السريرية لتقييم السلامة والمناعة لمزيج AZD1222، الذي طورته شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) وجامعة أكسفورد وSputnik V، الذي طوره معهد أبحاث غاماليا الروسي.



سنبدأ في تسجيل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق".

وشددت الشركة البريطانية على أن التعاون العلمي مع معهد الأبحاث العلمية "غاماليا" الروسي، يعد أمرا مهما، سيساعد في الكشف عن إمكانات تركيبات اللقاحات، والمساعدة في جعل اللقاح أكثر فعالية ونجاعة.

المصدر: RT + رويترز

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