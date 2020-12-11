2020/12/11 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

فجرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن صفقة تبادلية ضخمة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "إندبندينت" الإنجليزية، من المحتمل عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل رحيل الفرنسي بول بوجبا، إلى يوفنتوس.

واعتبرت الصحيفة، أن "الصفقة لن تكون مفيدة لمانشستر يونايتد، في الوقت الذي يرغب فيه السيدة العجوز في التعاقد مع بوجبا، بأي شكل".

وشددت على أن، "رغبة يوفنتوس، في التعاقد مع بوجبا، تأتي في إطار الجهاز الفني، لصناعة جيل جديد، يقدم كرة قدم جماعية ممتعة، في إيطاليا والملاعب الأوروبية".

وخلال الأيام الماضية ربطت العديد من التقارير اهتمام كبار الأندية الأوروبية، بالحصول على خدمات اللاعب بول بوجبا، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبات من المؤكد، مغادرة اللاعب الفرنسي، ملعب أولد ترافورد، الفترة المقبلة، بحسب ما أوضحه وكيل أعماله مينو رايولا.

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