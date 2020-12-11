فوز المصور هادي النجار برئاسة الجمعية العراقية للتصوير المركز العام

2020/12/11 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / جرت اليوم انتخابات الجمعية العراقية للتصوير المركز العام .واسفرت نتائج الانتخابات التي رشح فيها اكثر من عشرين مصورا ، عن فوز المصور هادي النجار برئاسة الجمعية ./انتهى5

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