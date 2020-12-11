وكيل وزارة النفط يطالب بحماية الابار والحقول النفطية في كركوك

2020/12/11 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/دعا وكيل وزارة النفط كريم حطاب ،وزارتي الدفاع والداخلية، إلى تأمين الحماية للآبار والحقول النفطية في محافظة كركوك، بعد استهداف بئرين نفطيين في حقل خباز قبل يومين .وقال في تصريح لعدد من وسائل الاعلام خلال تواجده في كركوك ،أوجه دعوتنا إلى وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات الى أن تكون يقظة بما يخص حماية الآبار النفطية لأنها ثروة بلد، وما حدث من استهداف لبئرين نفطيين بحقول الخبازة النفطية غرب كركوك ليس ببعيد عن محيط الحقل النفطي حيث توجد نحو خمسة قرى داخل الحقل النفطي و25 قرية في محيط هذا الحقل وعلى القوات الامنية العمل على تنظيف المنطقة من الجيوب.وقال أن انتاج شركة نفط الشمال يتراوح ما بين 340 إلى 320 ألف برميل وأن العراق يصدر ما مقداره 100 الف برميل عبر خط كردستان جيهان النفطي، ولدينا خزانات منفصلة عن صادرات النفط التابعة لإقليم كردستان وتقوم لجان من شركة سومو بالإشراف على عمليات التفريغ وبيع النفط.وبين وكيل وزير النفط الى أن هذه القرى نظيفة ولكن يجب توفير الحماية للحقل النفطي".وقال كريم حطاب أن وفداً من وزارة النفط وصل اليوم للحقل النفطي للوقوف على الاجراءات التي اتخذت مِن قبل شركة نفط الشمال للسيطرة على حريق حقلي الخبازة النفطي، حيث إن معدل انتاج البئر الواحد يصل إلى ألف برميل في اليوم الواحد وانتاج الحقل بشكل عام يصل الى 30 ألف برميل في اليوم، ونعمل على السيطرة على الحريق بشكل تام خلال الايام المقبلة./انتهى

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