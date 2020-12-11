حزب الله يرفض اتهام رئيس الحكومة السابق بشأن انفجار مرفأ بيروت

2020/12/11 | 16:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال حزب الله اللبناني، الجمعة، إن التهم الموجهة لرئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين في انفجار مرفأ بيروت تنم عن ”استهداف سياسي“.

ويأتي بيان حزب الله في إطار رد فعل معارض على نطاق أوسع من قبل أطراف مؤثرة تعترض على التهم التي وجهها القاضي فادي صوان أمس الخميس، فيما يكشف النقاب عن حقل ألغام سياسي يواجه التحقيق.

واتهم صوان أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار، وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال الذي أفضى إلى انفجار آب/أغسطس الماضي، وأودى بحياة 200 شخص ودمر مساحات كبيرة من بيروت.

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