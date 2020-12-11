نائب يكشف عن نقل ارشيف الاوقاف لجهة مجهولة

2020/12/11 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو مجلس النواب عادل خميس المحلاوي، اليوم الجمعة، عن مؤامرة ممنهجة تقاد ضد اوقاف المسلمين بوادرها نقل ارشيف الاوقاف لجهة مجهولة

وقال المحلاوي في بيان صحفي، ان “هناك مؤامرة ممنهجة تقاد ضد اوقاف المسلمين ونرى بوادرها بنقل ارشيف الاوقاف لجهة مجهولة حسب معلومات وصلت الينا”.

واضاف “نوجه ندائنا لشركائنا السياسين اصحاب القرار اخمدوا هذه الفتنة”، مشددا على ان “اوقاف المسلمين ليس للمناورة السياسية”.

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