الكعبي: الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة كردستان “غير قانونية”

2020/12/11 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، ان الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان غير قانونية ومخالفة للدستور.وطالب الكعبي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، السلطات الكردية بـ”إطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية امين احمد وسيروان برزان اللذان اعتقلا بسبب تغطيتهما تظاهرات محافظة السليمانية”.وأشار الى …

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