زواغير لتصريحات الإعلاميين

2020/12/11 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

من الطبيعي أن نختلف على أمور كثيرة

ولكن ما لا يمكن أن يختلف عليه اثنان هو :

أن بلدنا العزيز قد رزح تحت نير الحكم

الدكتاتوري لفترة طويلة وقد حق للبعض أن

يعدها فترة مظلمة وقيل : (

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