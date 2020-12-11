الازمات الإقتصادية المتتالية التي تعاني منها الدولة العراقية

2020/12/11 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماجد احمد الزاملي

يفضي تعظيم الإيرادات الريعية قصيرة

الأجل الذي ظهر كمحصلة للتسوية

السياسية العراقية في وقتنا الراهن إلى

تحقيق نمو في إنتاج وتصدير النفط بغض

النظر عن، وحتى على حساب، تعظيم توليد

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