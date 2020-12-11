السفارة الألمانية تخصص 7 مليون دولار لدعم العملية الانتخابية المبكرة

2020/12/11 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ساهمت السفارة الألمانية في العراق، بأكثر من سبعة مليون دولار أمريكي لدعم الانتخابات العراقية المقبلة.



لتكون أول دولة أوروبية تقدم الدعم للعملية الانتخابية المبكرة.

وذكرت السفارة في بيان، أن المبلغ سيخصص لدعم مستشاري الانتخابات التابعين للأمم المتحدة، بدوره قال السفير أوله ديل، إن ضمان انتخابات شفافة وشاملة أمر أساسي لزيادة المشاركة الديمقراطية ولزيادة مصداقية مؤسسات الدولة العراقية.

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