الإقليم يقترب من 10 الآف إصابة بكورونا

2020/12/11 | 16:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كردستان: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الجمعة، تسجيل 353 حالة شفاء من فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية

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