تعرف على فوائد عصير الكرفس للصحة

2020/12/11 | 16:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ينصح العديد من خبراء التغذية ، بشرب عصير الكرفس الممزوج و المصفى كل صباح على معدة فارغة ، حيث يقال أن يمتلك العديد من المزايا التي تعود بالإيجاب على الجسم.

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