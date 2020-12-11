أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي

2020/12/11 | 16:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر سعر خام نايمكس خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

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