السليمانية تحتضن بطولة كوردستان للقوة البدنية

2020/12/11 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تحتضن مدينة السليمانية خلال الشهر الحالي فعاليات بطولة كوردستان للقوة البدنية بمشاركة العديد من النوادي الرياضية.

ويقوم الاتحاد المرکزي الکوردستاني للقوة البدنیة باقامة (بطولە کوردستان) للاندیە والقاعات في ناحیة بازیان اعتبارا من یوم 2020/12/24 ولمدە یومین.

وستشارك في البطولة العديد من النوادي الرياضية وستكون الاوزان المقررة هي مابين 59كغم ولغاية 120كغم.

PUKmedia زيد محمود

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