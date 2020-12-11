دراسة: النساء أكثر عرضة بنسبة 20% للوفاة من النوبة القلبية الأولى!

2020/12/11 | 16:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

تحدث النوبات القلبية عندما يُسد الشريان الذي يغذي القلب بالدم والأكسجين، وعادة ما يحدث ذلك بسبب تراكم لويحات دهنية تسمى الكوليسترول.

وتندرج النوبات القلبية تحت قائمة أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، والتي تشير عموما إلى الحالات التي تشمل الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة.



وألقت دراسة جديدة بعض الضوء المثير للاهتمام على الفرق بين النساء والرجال، بعد النوبة القلبية الأولى، وكشفت أن النساء أكثر عرضة بنسبة 20% للوفاة من النوبة القلبية الأولى مقارنة بالرجال.

ودرس باحثون من كندا 45064 مريضا نُقلوا إلى المستشفى بعد أول نوبة قلبية، ووجدوا بعض النتائج المذهلة.

وراقب الباحثون هؤلاء المرضى لنحو ست سنوات بعد أول نوبة قلبية، ووجدوا أن النساء أكثر عرضة للوفاة بنسبة 20% في السنوات الخمس الأولى بعد النوبة القلبية الأولى مقارنة بالرجال.

ووجد الفريق أن النساء يتلقين علاجا أقل من الرجال في المتوسط، ​​مع عدد أقل من العمليات الجراحية والاستشارات المتخصصة والأدوية الموصوفة.

ووجد الفريق تطور قصور القلب بعد احتشاء ارتفاع في عضلة القلب (STEMI) أو عدم احتشاء عضلة القلب – سواء في المستشفى أو بعد الخروج – ما يزال أعلى بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال.

وعلى وجه التحديد، كانت النساء أكثر عرضة بنسبة 9.4% للوفاة في المستشفى بعد احتشاء عضلة القلب، و4.5% بعد الإصابة بمرض احتشاء عضلة القلب – مقارنة بـ 4.7% و2.9% على التوالي للرجال.

وفي المتوسط​​، كانت النساء في المجموعة المدروسة أكبر بقليل من 10 سنوات، من الرجال بمتوسط ​​عمر 72، وكن أكثر عرضة لمشاكل صحية أخرى.



وشملت هذه الحالات الرجفان الأذيني، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسكري وارتفاع ضغط الدم.انتهى 25

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