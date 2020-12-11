صحة كردستان تسجل انخفاضاً في الإصابات اليومية بالفيروس الوبائي

2020/12/11 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 197 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي، فيما سجلت دوائرها 353 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 197 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 353 حالة شفاء، و6 وفيات.



وتم تسجيل 41 في أربيل، و37 في السليمانية، و99 في دهوك، و19 في كرميان، وحالة واحدة في رابرين.



واضاف البيان أنه تم تسجيل 353 حالة شفاء من الفيروس المذكور، وهي بواقع: 117 في أربيل، و18 في السليمانية، و192 في دهوك، و5 في حلبجة، و21 في كرميان.



أما حالات الوفيات فقد بلغت 6 حالات، وهي 2 في أربيل، و3 في دهوك، وحالة وفاة واحدة في حلبجة، وفقاً لبيان وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان.

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