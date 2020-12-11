الإعلان عن لقاح

2020/12/11 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت البحرين عن خطط لإعطاء سكانها لقاحات فيروس كورونا مجانا بعد أن أقرت استخدام لقاحات شركة فايزر وشريكتها الألمانية "بيونتيك".

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية بيانا، مساء أمس الخميس، جاء فيه أنه "سيتم توفير لقاح آمن مجانا لجميع المواطنين والمقيمين داخل البحرين".

وتنوي البحرين تلقيح كل من بلغ 18 عاما فأكثر من خلال 27 مؤسسة صحية، على أمل الوصول لمعدل تلقيح 10 آلاف شخص في اليوم الواحد، بحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وكانت البحرين أعلنت قبل أسبوع أنها الدولة الثانية حول العالم، التي منحت تصريح طارئ لاستخدام لقاح فايزر، فيما كانت المملكة المتحدة هي أولى الدول.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أعلنت أمس الخميس، بأنها أقرت لقاح فايزر، وذلك حتى يتسنى للسلطات السعودية استيراد واستخدام اللقاح.

وقالت السعودية إن الموافقة جاءت بناء على البيانات المقدمة من شركة فايزر، والتي تقول إن نسبة فعالية اللقاح وصلت إلى 95 بالمئة.

وأفادت "أسوشيتد برس"، أن الطقس الدافئ في الشرق الأوسط يعتبر تحديا رئيسيا تواجهه شركة "فايزر"، حيث يتطلب اللقاح تخزين وشحن في درجات حرارة شديد البرودة، تبلغ حوالي 70 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن المقرر أن توضح وزارة الصحة السعودية خطة توزيع اللقاح، على سكانها البالغ عددهم 34 مليون نسمة.

وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن مصر قد حصلت على الشحنة الأولى من اللقاح الصيني "سينوفارم"، الخميس، قادما من دولة الإمارات.

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