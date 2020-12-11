2020/12/11 | 16:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، اعتقال القوات الكردية ملاك فريق عمل قناة العراقية في السليمانية ، وطالبت بإطلاق سراحهما فوراً .وكانت السلطات الكردية ، اعتقلت فريق عمل مكتب قناة العراقية الزميلين أمين احمد وسيروان برزان ، لتغطيتهما التظاهرات الشعبية الاحتجاجية في السليمانية ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر اعتقال القوات الكردية ملاك قناة العراقية في السليمانية وتطالب بإطلاق سراحهما فوراً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر اعتقال القوات الكردية ملاك قناة العراقية في السليمانية وتطالب بإطلاق سراحهما فوراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).