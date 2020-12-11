الكعبي يطالب بإطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية ويؤكد: العنف غير قانوني

2020/12/11 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الجمعة، سلطات منطقة كردستان العراق بإطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية فيما اشار الى...

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