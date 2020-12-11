"لم تعلق حتى الآن".. هل ترفض البحرين المصالحة الخليجية؟

2020/12/11 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت علقت فيه السعودية والإمارات ومصر رسميا على إعلان الكويت بشأن المصالحة الخليجية، لا تزال البحرين تلتزم الصمت تماما.

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