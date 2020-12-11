نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال كادر قناة العراقية في السليمانية

2020/12/11 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الجمعة، اعتقال كادر قناة العراقية في السليمانية من قبل السلطات في اقليم كردستان.

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