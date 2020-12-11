يا عراقي أرجوك انس إنك شيعي أو سني - أدهم الكربلائي

2020/12/11 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي أريتم ماذا فعل بنا الانقسام الطائفي؟أيها الشيعة، أرأيتم كيف دمر السياسيون الشيعة المتدينون جدا عراقنا الحبيب باسم الدفاع عن الدين والمذهب وحقوق الطائفة؟أرأيتم ما ارتكبته الميليشيات الشيعية الولائية وغير الولائية من قتل لشبابكم واختطاف وتعذيب أو تغييب؟أرأيتم إهمال السياسيين الإسلاميين الشيعة لمناطقكم وتركتها بلا خدمات ولا بنى تحتية؟أيها السنة، أرأيتم ما فعل السياسيون السنة بدعوى تمث ......





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