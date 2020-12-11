كيفية كشف الغموض العظيم للكون من خلال تجاوز جدار الضوء - جواد بشارة

2020/12/11 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة كيفية كشف الغموض العظيم للكون من خلال تجاوز "جدار الضوءكيفية كشف الغموض العظيم للكون من خلال تجاوز" جدار الضوء ربما تكون على دراية بحاجز الصوت، الذي تعبره بانتظام طائرات تتحرك بسرعة تزيد عن 340 مترًا في الثانية.



لكن هل تعرف ما هو «جدار الضوء"؟ نعم، من الممكن تجاوز الفوتون أثناء الركض.



وستساعدنا هذه الظاهرة في الكشف عن أحد أعظم أسرار الكون.



من المستحيل تجاوز سرعة الضوء، كما قيل لنا منذ قرن.



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