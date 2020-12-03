التطبيعية تقررُ إلغاء عقوبة لاعب القاسم كرار عبد ياسر

2020/12/11 | 16:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدَ الامين العام للتطبيعية، المهندس محمد فرحان: أنه بناءً على التظلم الذي تقدمَ به نادي القاسم بخصوص حالة الطرد التي تعرض لها لاعب الفريق “كرار عبد ياسر ” امام القوة الجوية في الجولة السابعة من دوري الكرة الممتاز، تقررَ رفع عقوبة حالة الطرد عن اللاعب غير المخالف بسبب التشخيص الخاطئ لحكم المباراة.

وأضافَ فرحان: تمت مناقشة التظلم الذي تقدم به نادي القاسم مع لجنة الحكام التي شخّصت الحالة بدقة ووجدت ضرورة العمل على تصحيحه، ونيل كل لاعب ما يستحقه، ووفقا للقانون تقرر رفع العقوبة عن اللاعب (كرار عبد ياسر) الذي يحمل الرقم ( 91 )، فيما تكون العقوبة الانضباطية وهي الطرد الى اللاعب المخطئ، وهو (كرار نور) الذي يحمل الرقم (٤).

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