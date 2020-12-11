الصحة الامريكية تحدد موعد الترخيص للقاح فايزر

2020/12/11 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الجمعة، إن موافقة الولايات المتحدة على اللقاح التجريبي ضد COVID-19 من شركة فايزر يجب أن تصدر في غضون أيام.

وأضاف عازار، متحدثا في برنامج “Good Morning America” على قناة ABC News، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أبلغت شركة الأدوية بأنها تعتزم المضي قدما نحو الترخيص للقاح.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية ستعمل أيضا مع الشركة لشحن اللقاح.

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