تقارير: 1 من كل 8 بالغين أمريكيين لم يكن لديهم طعام الأسبوع الماضي

2020/12/11 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار البطالة التي وصلت إلى

مستويات تاريخية في الولايات المتحدة

بسبب جائحة كورونا، يلجأ عدد متزايد من

الأمريكيين إلى السرقة من المتاجر،

بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

وكشف مسح أجراه مكتب الإحصاء ا

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