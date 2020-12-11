مركز حقوق لدعم حرية التعبير يدين اعتقال كادر قناة العراقية في السليمانية

2020/12/11 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الجمعة، اعتقال طاقم قناة العراقية في السليمانية.

وذكر بيان صادر عن مركز حقوق لدعم حرية التعبير، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المركز يرفض اعتقال طواقم محطات تلفزيونية كانوا يغطون الاحتجاجات في السليمانية، داعيا إلى عدم أخذ الصحفيين بجريرة أفعال العنف التي تحدث أمام المقار الحزبية".

وتابع أن "المركز يستنكر حالة اعتقال طاقم قناة العراقية الكردية المؤلف من (امين احمد و سيروان برزان) الذين كانوا من أجل تسليط الضوء على الأحداث الدائرة هناك".

وطالب المركز، وفقا للبيان، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بالإفراج الفوري عن مراسلي المحطة الحكومية، ووضع حد لحالة الملاحقات التي يتعرض لها الصحافيون عند تغطيتهم لأحداث الاحتجاجات".

وأشار إلى أنه "يخشى من قلقه المتنامي من تزايد عدد حالات الانتهاكات بحق حرية التعبير والرأي".

وأبلغت إدارة أخبار قناة العراقية مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن السلطات الأمنية في السليمانية اعتقلت كوادرهم، فيما قالوا انهم صادروا هواتفهم وأجهزة البث الخاصة بهم.

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