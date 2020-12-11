التطبيعية تقررُ إلغاء عقوبة طرد لاعب القاسم أمام الجوية

2020/12/11 | 17:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، إلغاء عقوبة الطرد للاعب فريق القاسم في مواجهته القوة الجوية الثلاثاء الماضي وانتهت 1-1 ضمن ختام الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.

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