2020/12/11 | 17:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين،الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجيّة مملكة السويد آن ليندي وبحثا خلاله ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: هذا ما سيتبقى من القوات الامريكية في العراق مطلع 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: هذا ما سيتبقى من القوات الامريكية في العراق مطلع 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).