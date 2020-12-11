تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

2020/12/11 | 17:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباطأ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين، مع تراجع تكاليف الغذاء.

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