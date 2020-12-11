2020/12/11 | 17:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال لؤي صلاح المدرب المساعد لنفط الوسط، إن الشعار الذي سيرفعه فريقه في مواجهة الغد أمام الطلبة، هو الحفاظ على صدارة الترتيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لؤي صلاح قبل مواجهة الطلبة: هدفنا الحفاظ على الصدارة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لؤي صلاح قبل مواجهة الطلبة: هدفنا الحفاظ على الصدارة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).