’’حقوق’’ يدين اعتقال كادر قناة العراقية في السليمانية ويطالب بوضع حد لـ’’القمع’’

2020/12/11 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

"بيان صادر عن مركز حقوق لدعم حرية التعبير"مركز حقوق يدين اعتقال طاقم قناة العراقية في السليمانية ويطالب بوضع حد لهذا القمعيرفض مركز حقوق لدعم حرية التعبير اعتقال طواقم محطات تلفزيونية كانوا يغطون الاحتجاجات في السليمانية، فيما يدعو المركز إلى عدم أخذ الصحفيين بجريرة أفعال العنف التي تحدث أمام المقار الحزبيةوفي الوقت الذي يستنكر فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير حالة اعتقال طاقم قناة العراقية الكردية المؤلف من (امين احمد و سيروان برزان) الذين كانوا من أجل تسليط الضوء على الأحداث الدائرة هناك، فإنه يطالب السيد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بالافراج الفوري عن مراسلي المحطة الحكومية ووضع حد لحالة الملاحقات التي يتعرض لها الصحافيون عند تغطيتهم لأحداث الاحتجاجات. ويخشى المركز من قلقه المتنامي من تزايد عدد حالات الانتهاكات بحق حرية التعبير والرأي.

وأبلغت إدارة أخبار قناة العراقية مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن السلطات الأمنية في السليمانية اعتقلت كوادرهم، فيما قالوا انهم صادروا هواتفهم وأجهزة البث الخاصة بهم.ويدعو مركز حقوق لدعم حرية التعبير على حد سواء السلطات الأمنية والمتظاهرين الى الامتناع كلياً عن اللجوء الى العنف، لما له من إنعكاس سلبي على الممتلكات العامة والخاصة.

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