ادخلوا في السلم كافة..  

2020/12/11 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرون وصفوا العام الحالي بأنه من أصعب الأعوام، وخاصة بسبب ما جلبه وباء كورونا على البشرية من خسائر في الأرواح وفي الاقتصادات والعلاقات الاجتماعية.لكن هذا العام حمل معه أيضا أخبارا طيبة، وعلى رأسها تحقيق السلام بين الدول العربية وإسرائيل.

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