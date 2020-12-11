بيان من السفارة العراقية في تركيا بعد ’اتهامات’ طالت السفير

2020/12/11 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفيّ

اطلعنا على ما تناقلته بعض المواقع بناءاً على تسريبات لكتب رسمية.

إنَّ سفارة جمهوريّة العراق في أنقرة تتابع من كثب وترى أن الاتهامات الموجهة ضد السيد السفير غير مبررة وتفتقر للموضوعيّة.

أما بشأن أداء السفارة في جمهوريّة تركيا فإننا نلتزمُ القواعد المهنيّة والقانونيّة، بما يعكس حسن الأداء والحرص على المصالح الوطنية وتطوير العلاقات الثنائية، التي ستتوجها بعد أيام زيارة للسيد وزير الخارجية العراقي الى أنقرة تمهيدا لزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء يوم 17 كانون الأول الجاري على رأسِ وفدٍ رفيع المستوى.

إننا نهيب بوسائل الاعلام توخّي الدقة وتحرّي المعلومة من مصدرها وتجنّب الإساءة الى العلاقة الثنائية مع الجارة تركيا قبيل زيارة السيد الوزير والسيد رئيس مجلس الوزراء بناءاً على دعوة الجانب التركي.

سفارة جمهوريّة العراق

أنقرة

2020/12/11

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