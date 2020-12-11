كتلة الفتح ترد على العبادي: لاعلم لعادل عبد المهدي بعملية المطار

2020/12/11 | 17:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت كتلة الفتح النيابية أن يكون رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، على علم مسبق بعملية استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.



وجاء الرد عقب تصريحات رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي التي تفيد بان الحكومة كانت تعلم بعملية الاستهداف.

وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي إن “الحكومة السابقة كانت تعلم بوجود الطائرة المسيرة التي استهدفت المهندس وسليماني، إلا إنها لا تعلم بوجهة الطائرة وتنفيذها للضربة العسكرية”.وبين أن “عبد المهدي لم يكن على علم بوجهة الطائرة المسيرة التي استهدفت ضيف العراق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس”.

وأضاف البلداوي أن “سليماني ضيف العراق ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ولهذا نستبعد علمه بالحادثة”، مؤكدا أن “هذا ليس دفاعا عن عبد المهدي، إلا إنها حقيقة على اعتباره كواجهة سياسية من المستبعد أن يقوم باستهداف ضيفه”.

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