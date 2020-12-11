2020/12/11 | 17:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً.. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يجتمع بأعضاء الجمعية العمومية للجنه الاولمبية في مقر الوزارة لمناقشة الوضع الاولمبي العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/11 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يجتمع بأعضاء الجمعية العمومية للجنه الاولمبية في مقر الوزارة لمناقشة الوضع الاولمبي العراقي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يجتمع بأعضاء الجمعية العمومية للجنه الاولمبية في مقر الوزارة لمناقشة الوضع الاولمبي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).