السلطات الأمنية في كردستان تعتقل ثلاثة برلمانيين سابقين بتهمة تحريض المواطنين

2020/12/11 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كردستان ثلاثة برلمانيين سابقين بتهمة تحريض المواطنين لتنظيم تظاهرات في السليمانية مناهضة للسلطات في الإقليم.

وأفادت وسائل إعلام بأن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة نواب سابقين من كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني في مدينة السليمانية، وهم شيركو حمه أمين، وبيمان عزالدين، وعبد الله ملا نوري وذلك بتهمة تحريض المواطنين للخروج في تظاهرات مناهضة للسلطات الكردية.

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