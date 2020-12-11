الكون الآينشتايني - جواد بشارة

2020/12/11 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الكون الآينشتايني فيما يتعدى البغ بانغ بعد الانفجار العظيم، تطور الكون وفقًا لرؤية أينشتاين.



وبعد قرن من الزمان، لا تزال مفاهيم الزمكان التي تخيلها الفيزيائي اللامع تشغل أذهان العلماء.



بداية لا نهائية من خلال دفع حدود النظرية والخيال كما فعل أينشتاين، يجرؤ علماء الكونيات على تخيل أن كوننا ليس الوحيد الموجود.



يمكن أن يكون الانفجار العظيم في أصل كل ما نعرفه عن المكان والزمان مجرد بداية واحد ......





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