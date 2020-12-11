منع دخول أعضاء كتلة التغيير ببرلمان كردستان إلى السليمانية

2020/12/11 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع - سوما الجاف

أعلنت كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، اليوم الجمعة، اعتصامها لليوم الثالث على التوالي لما حصل من اعتداءات على متظاهري الإقليم، فيما اشارت الى منع دخول أعضائها الى السليمانية.

وقال عضو الكتلة دابان محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "كتلة التغيير أعلنت اعتصامها لليوم الثالث بشكل سلمي في برلمان كردستان"، مبيناً أنه "ينقصنا سبعة تواقيع من أجل عقد جلسة برلمان كردستان".

وأضاف محمد ان القوات الأمنية منعت أعضاء كتلة التغيير من الدخول الى السليمانية، مشيراً الى ان الذهاب الى موقع التظاهر جاء من أجّل تهدئة الوضع واستجابة لطلب المتظاهرين بسبب إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال بالتظاهرات.

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