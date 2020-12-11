الخارجية تصدر توضيحاً عن تسريب كتب رسمية في سفارة عراقية

2020/12/11 | 17:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}اصدرت وزارة الخارجية،الجمعة، توضيحاً عن تسريب كتب رسمية في سفارة عراقية

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