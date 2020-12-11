الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع عدم اليقين بشأن صفقة التحفيز

2020/12/11 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز.

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