2020/12/11 | 17:45 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المرجح أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري في غضون ثلاثة أسابيع.
وأضاف
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وأضاف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون: من المرجح للغاية عدم التوصل لصفقة بشأن البريكست) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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