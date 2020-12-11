جونسون: من المرجح للغاية عدم التوصل لصفقة بشأن البريكست

2020/12/11 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المرجح أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري في غضون ثلاثة أسابيع.وأضاف

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