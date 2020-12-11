2020/12/11 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكد النائب برهان المعموري، اليوم الجمعة إن عدم استقرار سعر العملة سيؤدي إلى إرباك السوق ويزعزع الثقة بالاقتصاد الوطني.

وقال المعموري في بيان تقته /المعلومة/ ان ” أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تشهد عدم استقرار واضح في السوق بينما نلاحظها ثابتة في مزاد بيع العملة وهو ما يشير إلى مضاربات جشعة تقوم بها جهات لاتريد خيراً للعراق وأهله.”.

وأضاف المعموري : إن “الفارق الكبير بين السعر الرسمي للدولار وبين ما يتم تداوله في الاسواق المحلية أربك السوق وأثار مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وهو ما يسبب عبئاً جديداً على الفرد العراقي.”.

ودعا المعموري إلى إعادة النظر بمزاد العملة ومراقبة أسعار الصرف في الاسواق المحلية ومعاقبة كل من يتلاعب بسعر العملة بعقوبات صارمة لحماية الاقتصاد الوطني الذي يعاني كثيراً نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجة في إدارة الملف المالي للبلاد.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعموري : عدم استقرار سعر العملة يربك السوق ويشير إلى مضاربات جشعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعموري : عدم استقرار سعر العملة يربك السوق ويشير إلى مضاربات جشعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).