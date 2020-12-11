قوباد طالباني: نريد تقوية وتعزيز علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية

2020/12/11 | 17:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، التقى وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وخلال اللقاء، اكد الدكتور نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ان ثروات العراق هي ملك لجميع العراقيين وبما في ذلك اقليم كوردستان، وشدد على دعمه لمعالجة قانونية ودستورية للمشاكل العالقة بشكل يصب في مصلحة الجميع ويوفر العدالة.

من جانبه اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان اقليم كوردستان يريد تقوية وتعزيز علاقاته مع الحكومة الاتحادية وايجاد حل دستوري للملفات المالية العالقة، مؤكدا استعداد اقليم كوردستان للالتزام بمضمون قانون تمويل العجز المالي الذي شرع من قبل مجلس النواب.

في ختام اللقاء، اكد الجانبان ضرورة تنفيذ مواد وفقرات قانون تمويل العجز المالي من اجل معالجة المشاكل المالية.

PUKmedia خاص

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