السليمانية..التظاهرات تنحرف عن مسارها وتتجه نحو التخريب

2020/12/11 | 17:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه التظاهرات التي شهدتها بعض مناطق محافظة السليمانية الى مسار التخريب والاضرار بالمال العام وتدمير الدوائر الحكومية.

وفي بعض اقضية ونواحي ومركز محافظة السليمانية قام المتظاهرون بحرق العديد من الدوائر الحكومية كمبنى القائممقاميات والشرطة والبيطرة والتربية والطرق والجسور، وبذلك ابتعدوا كل البعد عن المطالبة بالرواتب والخدمات.

وبدلا من ان يقوم الذين يسمون انفسهم بالمتظاهرين الى التعبير عن مطاليبهم بصورة سلمية وحضارية قاموا بالتصادم مع القوات الامنية وحرق الاطارات واغلاق الشوارع والاضرار بمعيشة وحياة المواطنين.

وفيما تشتعل التظاهرات في محافظة السليمانية بدأ بعض البرلمانيين والذين يريدون ترشيح انفسهم للانتخابات المقبلة بمحاولة ركوب موجة التظاهرات واظهار انفسهم بانهم يدافعون عن حقوق المواطنين.

هؤلاء البرلمانيين وطالبي الشهرة قاموا بتحريض المواطنين على التظاهر والبدء بعمليات التخريب واحراق المقار الحزبية والدوائر الحكومية.

البعض منهم كانوا في اربيل وبدلاً من التظاهر في اربيل لمطالبة الحكومة بالرواتب واجراء الاصلاح ومكافحة الفساد توجهوا الى السليمانية في محاولة منهم حسبما قالوا للمشاركة في التظاهرات!!، اليس من الاولى بهم التظاهر ضد الحكومة في اربيل اذا كانوا يريدون الاصلاح؟، ام لديهم نية في اشعال تظاهرات السليمانية بشكل اكبر.

الم يكن من الافضل لهم التظاهر في اربيل وحث المواطنين على المطالبة بحقوقهم وهم كانوا اصلا يمثلون دور المعتصمين في برلمان كوردستان؟؟.

من جانبه، قال البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني هاوري ملا ستار في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: الحكومة في اربيل لماذا يريد بعض البرلمانيين اشتعال التظاهرات في السليمانية فقط؟.

واضاف: ان بعض الجهات السياسية والبرلمانيين يزايدون على المواطنين ويريدون ابعاد الانظار عن اخطاء الحكومة وجعل الضغط كله على محافظة السليمانية.

من جانب آخر قال البرلماني سركو آزاد خلال المؤتمر الصحفي: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني هو المدافع الحقيقي عن حقوق المواطنين ومعيشتهم، وهو في صف الشعب دائما.

واضاف: نحن اقترحنا على اعضاء برلمان كوردستان ان نقوم بالدفاع عن حقوق المواطنين والاعتصام امام مبنى مجلس الوزراء في اربيل ، لان الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية تاخر الرواتب.

واضاف: ان الدفاع عن حقوق المواطنين يتم بالتواجد بينهم والضغط على الجهات المسؤولة وليس التقاط صور السليفي والجلوس تحت اجهزة التدفئة والقاعات الفاخرة في برلمان كوردستان.

PUKmedia خاص

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