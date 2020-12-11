شاسوار عبدالواحد يشارك المتظاهرين احتجاجاتهم الشعبية في السليمانية (صور)

2020/12/11 | 17:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دیجیتال میدیا إن آر تي

شارك رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، الجمعة، في التظاهرات الجارية منذ أيام في محافظة السليمانية، تنديدا بتردي الاوضاع الاقتصادية وانقطاع الرواتب لموظفي اقليم كوردستان.

وووجه عبدالواحد في منشور له على "الفيسبوك" تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (11 كانون الاول 2020): رسالة الى القوات الامنية، "كونوا متأكدين ان هذا الخوف من المدنيين العزل دلالة على نهايتكم القريبة"، مبينا ان "ماتقوم به هذه الحكومة ضد المواطنين دليل على الخوف والقلق الذي اصابهم".

واضاف عبدالواحد، كونوا متأكدين ان خوفكم من المتظاهرين العزل دلالة على نهايتكم الحتمية لا محالة.

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